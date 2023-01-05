كاتب: أغلب المخاطرين بالدخول وسط السيول يحاولون كسب مشاهدات بمواقع التواصل

تواصل – فريق التحرير:

حذر الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، من خطورة عبور الأودية أو السيول أثناء هطول الأمطار.

وقال المرشد، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إن أغلب المخاطرين بالدخول وسط السيول يحاولون كسب مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الكاتب عبدالرحمن المرشد: “أغلب من يخاطر بدخول مجرى السيل يستهدف أو يقول الناس عندهم أنهم شجعان ويقال عنه إنه “شجاع ما يخاف”.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرا مهما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حول استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

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