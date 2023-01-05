الانتهاكات مستمرة.. مليشيا الحوثي تواصل إجرامها وتعتقل نساء يمنيات

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تدهور الوضع الصحي للمختطفة في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، أسماء ماطر العميسي (32 عام) المخفية قسرا منذ 7 من أكتوبر 2016، هو نموذج لما تعانيه مئات النساء اليمنيات المعتقلات في سجون المليشيا، نتيجة ما يتعرضن له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وانعدام الرعاية الصحية.

مئات النساء المعتقلات في اليمن

وتابع الإرياني في تغريدات عبر “تويتر”: “تؤكد تقارير حقوقية تعرض أسماء العميسي -وهي أم لطفلين وحكمت بالاعدام- ومئات النساء المعتقلات في السجن المركزي، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، لمعاملة مهينة وقاسية، والإهمال الطبي، والاعتداء عليهن، والتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مشرفة السجن المدعوة (أم الكرار المروني) وحراسة السجن”.

حياة أسماء في خطر

وحسب الإرياني، أفاد محامي المختطفة أسماء العميسي أن حالتها الصحية سيئة، جراء إصابتها بعدد من الأمراض، كالذئبة الحمراء، ونزيف الدم، الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق، وبدأ في التأثير على القلب، كما تعاني من أكياس في المبيض، وتدني نسبة الدم جراء النزيف الدائم ما يشكل خطراً على حياتها.

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مناشدة المجتمع الدولي

واختتم الإرياني بأن: “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتدخل لإنقاذ حياة المختطفة أسماء العميسي، وتقديم الرعاية الصحية لها، واطلاق كافة المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي”.