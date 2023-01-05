«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف

تواصل – فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف، اليوم، على 3 مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية.

سرقات متعددة وضبط مخدرات

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام على “تويتر”، أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سرقة منازل، وعربة (فود ترك)، ومحل تجاري، بمدينة سكاكا.

وأضاف البيان أن أحد المقبوض عليهم عثر بحوزته على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض على مواطن بحوزته 154 كليوجراما من القات

وكانت دوريات الأفواج الأمنية قبضت، في وقت سابق، بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

والأحد، ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.