الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف
جنرال روسي يكشف مخطط الإطاحة بـ«بوتين» عبر انقلاب مفاجئ
المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022
بالفيديو.. جريان «سيول الداهنة» بمنطقة الرياض
الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار
يبدأ 10 مساءً.. تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف

«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف

«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف
٠٩:٢٧:٥٧ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف، اليوم، على 3 مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية.

سرقات متعددة وضبط مخدرات

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام على “تويتر”، أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سرقة منازل، وعربة (فود ترك)، ومحل تجاري، بمدينة سكاكا.

وأضاف البيان أن أحد المقبوض عليهم عثر بحوزته على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

القبض على مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود

القبض على مواطن بحوزته 154 كليوجراما من القات

وكانت دوريات الأفواج الأمنية قبضت، في وقت سابق، بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

والأحد، ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الامن العام القبض على 3 مواطنين شرطة الجوف

مواد ذات صلة

المزيد
المطلق: صلاة النافلة في البيت تعادل 27 بالمسجد.. عكس الفريضة (فيديو)

المطلق: صلاة النافلة في البيت تعادل 27 بالمسجد.. عكس الفريضة (فيديو)

١٠:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
«التعليم»: 624 مشروعاً مدرسياً تسلمتها الوزارة خلال عام

«التعليم»: 624 مشروعاً مدرسياً تسلمتها الوزارة خلال عام

٠٦:٣٢ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
“ذبحة القيظ وجمرته”.. الزعاق يوضح موعد جني الثمار الصيفية (فيديو)

“ذبحة القيظ وجمرته”.. الزعاق يوضح موعد جني الثمار الصيفية (فيديو)

١٠:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
انفوجراف.. ما الذي يجب أن تعرفه قبل أن تستقل سيارة الأجرة؟

انفوجراف.. ما الذي يجب أن تعرفه قبل أن تستقل سيارة الأجرة؟

١٢:٤٧ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *