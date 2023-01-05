الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف
جنرال روسي يكشف مخطط الإطاحة بـ«بوتين» عبر انقلاب مفاجئ
المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022
بالفيديو.. جريان «سيول الداهنة» بمنطقة الرياض
الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار
يبدأ 10 مساءً.. تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جنرال روسي يكشف مخطط الإطاحة بـ«بوتين» عبر انقلاب مفاجئ

جنرال روسي يكشف مخطط الإطاحة بـ«بوتين» عبر انقلاب مفاجئ

جنرال روسي يكشف مخطط الإطاحة بـ«بوتين» عبر انقلاب مفاجئ
٠٩:١٨:١٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- وكالات:

قال المحلل الحربي الروسي والموالي السابق إيجور ستريلكوف،  إن المعركة السياسية بدأت بين التجمعات التي تحيط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل الإطاحة به.

و يعتبر “ستريلكوف” – العقيد السابق في جهاز الأمن الفيدرالي، سابقا، و الذي ساهم في ضم بوتين لشبه جزيرة القرم وإخضاع منطقة دونيتسك بأوكرانيا في عام 2014 – من أشد المنتقدين لاستراتيجية الكرملين الحربية في الوقت الحالي.

بدءًا من هذا الموعد.. «بوتين» يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن المسئول السابق، قوله أن التجهيز الفوري لنصف مليون رجل إضافي هي الطريقة الوحيدة لبوتين لتجنب التراجع في الحرب في أوكرانيا.

وتحدث وسط مزاعم بأن بوتين وافق من حيث المبدأ على حملة تعبئة جديدة ضخمة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن القتال السياسي في روسيا الآن، يدور حول  إضعاف وزير الدفاع سيرجي شويجو.

رد غير متوقع من أوكرانيا بعد قرار بوتين بوقف إطلاق النار

يعتقد البعض من المحللين، أن قادة أجهزة الأمن والمخابرات، من المرجح أن يضغطوا على بوتين في محاولة لإنقاذ دائرة النخبة الحاكمة إذا استمرت الحرب في التهاوي والتراجع  وسط صفوف القوات الروسية.

يزعم البعض أن المعارضة للكرملين، يتزعمها، الوزير دميتري باتروشيف، وابنه، كقائد لاحتمال الإطاحة ببوتين، أو ربما أنه يتم تجهيزه ليكون المرشح بدل بوتين، إذا ما زادت  نكسات الحرب أو اعتلت صحته ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية انقلاب روسي بوتين

مواد ذات صلة

المزيد
“الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

“الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

٠٤:٤٧ م، الأحد، ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
مواطن يقتل زوجته حرقاً في غرفة فندق بالرياض.. والادعاء يطالب بالقصاص

مواطن يقتل زوجته حرقاً في غرفة فندق بالرياض.. والادعاء يطالب بالقصاص

٠٧:٥٥ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
سفير اليابان: زيارة خادم الحرمين ستدفع العلاقات بين الرياض وطوكيو لآفاق أوسع

سفير اليابان: زيارة خادم الحرمين ستدفع العلاقات بين الرياض وطوكيو لآفاق أوسع

١٠:٢٧ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
شرطة الرياض: مُطلق النار على المارة غرب الرياض «صاحب سوابق»

شرطة الرياض: مُطلق النار على المارة غرب الرياض «صاحب سوابق»

٠٩:٤٨ م، الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *