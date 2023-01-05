الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022
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المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022

المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022

المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022
٠٩:٠٧:٤٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توجت المملكة، اليوم الخميس، بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022.

جاء ذلك خلال حفل توزيع “جائرة التميز الحكومي العربي” في دورتها الثانية الذي انطلق اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنوعت الجوائز التي حصلت عليها المملكة في مختلف الفئات، حيث فازت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجائزة أفضل وزارة عربية وتسلم الجائزة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.

وحصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع نظير مشروعها “تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص”، وتسلم جائزتها وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي.

وفازت بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي وزارة الداخلية عن تطبيق “أبشر”، وتسلم الجائزة مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بوزارة الداخلية العقيد محمد البكري.

وفازت بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية نورة بنت عبدالله الزيد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما فاز بجائزة أفضل موظف حكومي عربي معتز بن حسين بن عبدالله من أمانة العاصمة المقدسة.

وتوج بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري .

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الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة المملكة العربية السعودية جوائز التميز الحكومي العربي

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