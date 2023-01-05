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70 عاما في رعاية الإبل .. ويورث أبناءه وأحفاده أسرارها (فيديو)
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70 عاما في رعاية الإبل .. ويورث أبناءه وأحفاده أسرارها (فيديو)

70 عاما في رعاية الإبل .. ويورث أبناءه وأحفاده أسرارها (فيديو)

70 عاما في رعاية الإبل .. ويورث أبناءه وأحفاده أسرارها (فيديو)
٠٩:٤٦:٢٤ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يرعى عماد الشمري، من محافظة رفحة بمنطقة الحدود الشمالية، الإبل، منذ قرابة 70 عاما، ومازال يلقن أولاده وأحفاده أسرار الإبل وكيفية العناية والاهتمام بها.

يمنحها أسماء لتمييزها

وفي مقطع فيديو، بثته قناة “العربية”، أوضح الشمري أن شغفه بالإبل بدأ وهو في عمر 8 سنوات، وقال إنه يعتز كثيرا بإبله، ويهتم برعايتها، كما أنه يمنحها أسماء لتمييزها، مثل “الحكلة” و”العليا”، وغيرها، وهي تتجاوب معه في كل الأحوال.

ويتجمع أهالي المنطقة لدى الشمري ليأخذوا من خبرته ومعرفته بأدق أمور الإبل وأسرارها، ويستشيرونه في طرق تربيتها والعناية بها.

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أورث أحفاده حب الإبل

ونجح الشمري في توريث أبناءه وأحفاده الشغف بالإبل، وقال أحد الأحفاد إنه أحب الإبل بسبب حب جده لها، وتعود علي التعامل معها، وأصبح يطعمها ويعرفها بأسماءها، وكذلك أصبحت الإبل تتجاوب معه.

حليب الإبل: هل يقي من السرطان؟

أوضح الدكتور محمد الغامدي، استشاري أورام ورئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي، في وقت سابق، حقيقة ما يثار حول حقيقة علاج بول الإبل للأورام بالإضافة إلى أنه يقي من السرطان.

وشرح الاستشاري عبر برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مراحل البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أي دراسة علمية عن حليب الإبل أو الأشياء الأخرى أثبتت فعاليتها، ونحن نعتمد على العلم.

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70 عاما في تربية الإبل أسرار رعاية الإبل المنطقة الشرقية محافظة رفحة مسن يرعى الإبل

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