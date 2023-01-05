يبدأ 10 مساءً.. تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا على منطقة مكة المكرمة، من حالة مطرية وسيول تبدأ العاشرة مساء الخميس، حتى الثالثة من صباح الجمعة.

وأوضح المركز الوطني في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التنبيه يشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية .

وأضاف “الأرصاد”، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة، ستكون نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، سبه انعدام في الرؤية.

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.