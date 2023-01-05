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أكوا باور تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

أكوا باور تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

أكوا باور تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٨:٣٨:٤٧ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أكوا باور ACWA Power، -مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 50%-؛ عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل بفروع الشركة , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مشرف أول – رؤى استراتيجية وإدارة الأعمال

Sr. Supervisor – Strategic Insights & Business Management

المؤهلات و المتطلبات:

درجة البكالوريوس في التمويل

خبرة 5 + سنوات من الخبرة العملية في مجال مماثل

معرفة جيدة بـ Microsoft Office – Word و PowerPoint – وتطبيقات الكمبيوتر الأخرى

قم بإعداد وامتلاك رموز رسوم PDC لضمان عدم تكرار رموز الرسوم وحذف الرموز في الوقت المناسب وما إلى ذلك.

دعم فريق BD في معالجة أوامر الشراء والفواتير وأي مسألة تتعلق بالمشتريات ودفع التكاليف الخارجية للعطاء / المعاملة.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع العقود والاتفاقيات الخارجية وتحمل مسؤوليتها وضمان التحديث المستمر للبيانات وصيانتها.

على المدى الطويل ، قيادة المبادرة لوضع العملية والأنظمة الصحيحة للإدارة الفعالة والتحكم في التكلفة الخارجية.

العمل كمصدر مركزي واحد لجميع المعلومات المتعلقة بعقود الأطراف الخارجية / الأطراف الثالثة لتسهيل عملية تحديد المستشارين ومفاوضات الأسعار وتنفيذ العقود

قيادة مبادرات الرقمنة التي تحدد لإدارة التكاليف الخارجية

2- مدير المالية Manager – Finance

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو مجال ذي صلة

ما لا يقل عن 15 عامًا على الأقل 4 سنوات في النفط والغاز أو الطاقة المتجددة.

إدارة قسم المالية لتحقيق الأهداف المالية وأهداف الشركة.

ضع السياسات والإجراءات المالية لإدارة الشؤون المالية وتأكد من تطبيق جميع المنتجين.

تعيين وإدارة التقارير اللازمة اللازمة للتحكم في الأصول والعمليات وتقديمها إلى رئيس الدولة ومستوى الشركة.

مراجعة واعتماد جميع مدفوعات الشركة.

مراجعة حزمة التقارير الخاصة بالشركة.

السيطرة على عمل الشركة ماليا.

تزويد الإدارة بالبيانات المطلوبة فيما يتعلق بالكيانات المصرية.

التنسيق وضمان تقديم تقارير إدارية دقيقة ومفصلة يتم الوفاء بها في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وفعالة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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