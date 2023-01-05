رد غير متوقع من أوكرانيا بعد قرار بوتين بوقف إطلاق النار

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علقت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة يومين.

ووصفت الرئاسة الأوكرانية، في أول تعليق لها قرار بوتين بشأن الهدنة بقولها “إن الهدنة المقترحة من قبل بوتين أشبه بـ النفاق”.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، في بيان مساء اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

ووجه بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

ودعا بوتين أوكرانيا للامتثال أيضا لقرار وقف إطلاق النار خلال يومي 6 و7 يناير .

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها “ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض قيود على التصدير”، لمعالجة مسألة وجود مكونات من دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تم بيعها لروسيا لتستخدمها في غزو أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “يعد أمن سلسلة التوريد أمرا مهما بشكل خاص في مثل هذه الحالة لضمان أن البائعين يعرفون إلى أين تتجه منتجاتهم، للتأكد من أننا نشارك المعلومات بالشكل المناسب وذات الصلة مع القطاع الخاص أيضا”.

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