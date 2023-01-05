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الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار
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الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار

الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار

الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع هبوط الدولار
٠٨:٥٥:٢٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثالث على التوالي، استمر الذهب في تحقيق مكاسب، على حساب تراجع الدولار، بينما ينتظر المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأمريكية قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولار للأوقية، بحلول الساعة (03:02) بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة، حسب “الاقتصادية”.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا بنسبة 0.1% إلى 1861.20 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

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أسعار الذهب أمس الأربعاء

وبالأمس، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، في مقابل تراجع مؤشر الدولار، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.56 دولار للأوقية، زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1851.30 دولار.

تراجع مؤشر الدولار

وفي المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.2% بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حسب “رويترز”.

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