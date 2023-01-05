الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
محللون يتوقعون ارتفاع النفط لـ 110 دولارات خلال أشهر
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محللون يتوقعون ارتفاع النفط لـ 110 دولارات خلال أشهر

محللون يتوقعون ارتفاع النفط لـ 110 دولارات خلال أشهر

محللون يتوقعون ارتفاع النفط لـ 110 دولارات خلال أشهر
٠٨:٠٥:٤٧ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع محللون، ارتفاع أسعار الذهب الأسود “النفط”، في النصف الثاني من عام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل، وفي الأشهر المقبلة سيتم تجاوز عتبة المائة دولار، رغم استمرار تراجعه حاليا في السوق العالمية

وتفصيلا، توقع خبراء من أكبر شركة مالية سويسرية قابضة ” UBS”، وشددوا على أن ذلك سيكون مواتيا للاقتصاد الروسي.

وأوضح خبراء الشركة السويسرية، أن أسعار النفط سترتفع لاحقا بفضل انتعاش الطلب على الطاقة في الأسواق الناشئة بشكل عام وفي الصين بشكل خاص.

وأشار الخبراء إلى أن طلب الصين من النفط الخام، سيتجاوز مستوى ما قبل الوباء عام 2019، مع التعافي العالمي من الفيروس.

وتطرق الخبراء، أيضا إلى عواقب مشاكل الطاقة الرئيسية لعام 2022 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي والنقص المزمن في إنتاج النفط، متوقعين أن يظهر التأثير بشكل واضح وملموس إلى أقصى حد في النصف الثاني من عام 2023.

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