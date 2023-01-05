الغذاء والدواء : ضبط 214 ألف عبوة تجميل مخالفة لاشتراطات التخزين في مستودع بجدة

تواصل- واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 200 ألف عبوة منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التخزين في مستودعات غير مرخصة في جدة.

وأوضحت أنه من ضمن حملات الرصد والتقصي لمفتشيها على المنشآت الدوائية، وتم مراقبة 20 مستودعًا حديثة الإنشاء وبلا لوحات خارجية، وجرى ضبط وتحريز أكثر من 214 ألف عبوة مخالفة لاشتراطات التخزين.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها أغلقت منشأتين مخالفتين، واستدعت ملاك تلك المنشآت أو من ينوب عنهم لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم وتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.