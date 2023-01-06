«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. 200 مبادرة للتسهيل على المستثمرين وتأهيل مطورين عقاريين ودعم المتعثرين

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شهد الأسبوع الجاري، وهو الأول في عام 2023، أحداثا اقتصادية متلاحقة، تؤكد سعي المملكة في النهوض بقطاعات الدولة، والاستثمارات الخارجية والداخلية، وكذلك القطاع العقاري والصناعي وغيره.

وكشف المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن تنفيذ أكثر من 200 مبادرة مختلفة لتسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، واختصار الوقت وخفض التكاليف على المستثمرين ورواد الأعمال.

نتائج إيجابية للمبادرات:

1- إلغاء وتعديل اكثر من 30% من الاشتراطات والمتطلبات لتراخيص 17 قطاعًا اقتصاديًا.

2- تحويل 193 ترخيصًا تشغيليًا إلى تراخيص فورية مباشرة بعد تحليلها من قبل المركز ووفقًا لمنهجية إدارة المخاطر.

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بـ 4 نماذج.. «الصناعة» تبدأ تقديم خدمة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية إلكترونيًا

«السعودي للأعمال الاقتصادية»: تنفيذ 200 مبادرة للتسهيل على المستثمرين

خدمة إصدار «شهادات المنشأ»

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها بدأت في تقديم خدمة إصدار «شهادات المنشأ» للمنتجات الوطنية وذلك عبر موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

أربعة نماذج تتضمن شهادات المنشأ:

وأوضحت الوزارة أن شهادات المنشأ تتضمن أربعة نماذج هي:

1 – شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للمنتجات الوطنية للدول العربية.

2 – نموذج شهادة المنشأ لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.

3 – شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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«التجارة» و«السوق المالية» توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

نائب وزير الصناعة: منطقة التعدين الناشئة توفر 50% من الموارد

المنصة الأهم في المنطقة والشرق الأوسط

وينطلق المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، خلال الفترة 9 – 11 يناير 2023 في الرياض، تحت شعار «دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة».

ويعد المؤتمر، المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومجمعًا للمتخصصين ومديري شركات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة والخبرة حول التقنيات الجديدة والاطلاع على آخر ما تمّ التوصل إليه عالميًا في هندسة التشغيل والصيانة. نظام الشركات الجديد وفي سياق آخر، أوضحت وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه. توفير 50% من الموارد بمنطقة التعدين الناشئة أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، أن منطقة التعدين الناشئة توفر ما يتراوح ما بين 40% إلى 50% من الموارد، وتُعد الأقل استغلالاً بين دول العالم. وأشار المديفر إلى أن هذه المنطقة “تعد الأقل استغلالاً من المناطق الأخرى في دول العالم مثل أستراليا وكندا وجنوب الولايات المتحدة”، لافتًا إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الاستمرار في الإنتاج بإنتاجة وتقنيات أفضل، والإسهام بشكل أفضل في مستقبل الطلب على المعادن.

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زيادة المعروض السكني في المملكة

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرّعات الأعمال، لوضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قُدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المُشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية؛ المُشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن تقديم وسائل الدعم المُختلفة «الإدارية والتشغيلية» وغيرها؛ من خلال مسرّعات الأعمال والتي تُمكن المطورين العقاريين من النجاح في إتمام مشروعاتهم؛ ما ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض السكني في المملكة، وزيادة عدد مُنشآت التطوير العقاري؛ وتنمية قُدرات المُطورين العقاريين؛ ورفع كفاءة سوق التطوير العقاري. تجاوزت قيمتها 120 مليون ريال من ناحية أخرى، أعلن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد عن 120 مليون ريال، خلال عام 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

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إنجازات استثنائية لتعزيز القطاع البحري

أوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن المملكة، حققت الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي؛ حيث جاء:

1 – ميناء الملك عبد الله في المرتبة الأولى بعد أن كان في المركز الثاني.

2 – أحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن صعودًا من المركز 53.

3 – تقدم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى المرتبة الــ 14 بعد أن كان في المركز 102 بما يعزز تنافسية الموانئ الوطنية.