أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 318 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أبرز المسميات الوظيفية:
- مهندس عمليات – ايزومرة
- مهندس حلول التحول الرقمي
- مهندس غير معدني
- مستشار فني بحري
- قائد المنتخب
- محلل الأب P & PM
- نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون
- مهندس بترول
- مستشار فني بحري
- مهندس معدات دوارة
- كبير مستشاري هندسة البترول
- كاتب أعمال
- محلل تقارير الأعمال
- التخطيط المالي وإدارة الأداء
- محلل أمن المعلومات III
- مصمم جرافيك
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مستشار وظيفي
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مهندس إدارة مكامن النفط
- رئيس الوقود منخفض الكربون
- مهندس إدارة مكامن النفط
- وغييرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
بوابة التوظيف : ( هنا )
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وفي وقت سابق، أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية.
وجاءت أبز الوظائف:
فني محلل:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل العلمي: دبلوم في الهندسة (3 سنوات) (الأجهزة / الإلكترونيات والاتصالات / الكيمياء)
- متطلبات الخبرة: (2-4) سنوات من الخبرة ذات الصلة بصيانة أجهزة التحليل
- يجب أن تكون الخبرة مرتبطة بمحللي العمليات والبيئة وأنظمة تكييف العينات في مصفاة البترول أو مصنع البتروكيماويات