أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 318 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أبرز المسميات الوظيفية: مهندس عمليات – ايزومرة

مهندس حلول التحول الرقمي

مهندس غير معدني

مستشار فني بحري

قائد المنتخب

محلل الأب P & PM

نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون

مهندس بترول

مستشار فني بحري

مهندس معدات دوارة

كبير مستشاري هندسة البترول

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مستشار وظيفي

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مهندس إدارة مكامن النفط

رئيس الوقود منخفض الكربون

مهندس إدارة مكامن النفط

وغييرها التقديم: – للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: بوابة التوظيف : ( هنا )

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وجاءت أبز الوظائف: