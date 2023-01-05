الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات
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أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات

أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات

أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات
٠٨:٠٧:٤٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 318 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أبرز المسميات الوظيفية:

  • مهندس عمليات – ايزومرة
  • مهندس حلول التحول الرقمي
  • مهندس غير معدني
  • مستشار فني بحري
  • قائد المنتخب
  • محلل الأب P & PM
  • نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون
  • مهندس بترول
  • مستشار فني بحري
  • مهندس معدات دوارة
  • كبير مستشاري هندسة البترول
  • كاتب أعمال
  • محلل تقارير الأعمال
  • التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • محلل أمن المعلومات III
  • مصمم جرافيك
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مستشار وظيفي
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • رئيس الوقود منخفض الكربون
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • وغييرها

 التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : ( هنا )

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وجاءت أبز الوظائف:

فني محلل:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل العلمي: دبلوم في الهندسة (3 سنوات) (الأجهزة / الإلكترونيات والاتصالات / الكيمياء)
  • متطلبات الخبرة: (2-4) سنوات من الخبرة ذات الصلة بصيانة أجهزة التحليل
  • يجب أن تكون الخبرة مرتبطة بمحللي العمليات والبيئة وأنظمة تكييف العينات في مصفاة البترول أو مصنع البتروكيماويات
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