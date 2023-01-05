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لقائدي المركبات في مكة.. 6 مواقف آمنة بعيدًا عن تجمعات مياه الأمطار
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لقائدي المركبات في مكة.. 6 مواقف آمنة بعيدًا عن تجمعات مياه الأمطار

لقائدي المركبات في مكة.. 6 مواقف آمنة بعيدًا عن تجمعات مياه الأمطار

لقائدي المركبات في مكة.. 6 مواقف آمنة بعيدًا عن تجمعات مياه الأمطار
٠٧:٥٥:١٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

حددت أمانة العاصمة المقدسة 6 نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت وهي مواقف:

1- حجز السيارات بالنوارية.

2- مواقف حجز السيارات بالشرائع.

3- المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

4- مواقف جبل النور.

5- مواقف كدي.

6- المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

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وجرى تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن وجود السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

و هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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