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اسشاري يوضح خطورة الإمساك على «القولون».. وتحذير من 4 مسببات
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اسشاري يوضح خطورة الإمساك على «القولون».. وتحذير من 4 مسببات

اسشاري يوضح خطورة الإمساك على «القولون».. وتحذير من 4 مسببات

اسشاري يوضح خطورة الإمساك على «القولون».. وتحذير من 4 مسببات
٠٧:٥٣:٤٤ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة الإمساك على القولون، وتسببه في حدوث النزيف.

أيضا يحذر الخبراء والأطباء من خطورة بعض الأسباب التي تتسبب في حدوث الإمساك وتضر بالقولون والجهاز الهضمي عموماً.

وفي هذا السياق، قال الذيابي، ردا على سؤال “هل الإمساك يضر بالقولون، ويسبب حدوث النزيف؟”، الجواب نعم.

وأضاف الذيابي “الإمساك يضر القولون ويسبب نزيفا بعدة طرق، منها على سبيل المثال: “جيوب القولون، والبواسير، ومشاكل الشرخ الشرجي، ويتسبب أيضا في حدوث تقرحات خطيرة”.

أبرز مسببات الإمساك

أما عن أبرز أسباب حدوث الإمساك وفقا للأطباء فتشمل:

1- المسكنات: تشير بعض الدراسات أن تناول مسكنات الألم تسبب الأمساك.

2- الشوكولاتة: هناك بعض الأدلة العلمية التى تثبت أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب الإمساك، وقد أثبتت إحدى الدراسات والتى نشرت عام 2005 أن من يعانون من أو متلازمة القولون العصبى أكثر عرضة من الناس فى أن تسبب الشوكولاتة لهم الإمساك.

3- الفيتامينات: الفيتامينات بشكل عام لا تسبب الإمساك ولكن بعض المكملات مثل الكالسيوم والحديد يمكن أن يسببان لبعض الأشخاص الإمساك.

4- تناول الكثير من منتجات الألبان: تناول الكثير من الأطعمة منخفضة الألياف والغنية بالدهون مثل البيض واللحوم يمكن أن يبطئ عملية الهضم، لذلك ينصح الأطباء أنه أثناء الشعور بالإمساك الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف، على أن يحصل المرء من 20 إلى 35 جراما فى اليوم.

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الكلمات الدلالية:
الإمساك الجهاز الهضمي النزيف خطورة الإمساك صحة

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