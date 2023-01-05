شاهد.. تقبيل رأس بندر الجابري الذي أنقذ محتجزي سيول المدينة: ما خاطرت إلا لأجلكم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مغامرة رجل الدفاع المدني “بندر الجابري” لإنقاذ 3 محتجزين حاصرتهم مياه السيول في وادي العقيق بالمدينة المنورة.

وبعد نجاح رجل الدفاع المدني من إنقاذ المحتجزين، احتفى به الجميع من الأهالي وقام البعض بتقبيل رأسه، فيما دعاهم “الجابري” إلى الابتعاد عن السيول وقال ” ما خاطرت بحياتي إلا من أجلكم”.

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الفيضانات تغمر وادي العقيق

وأظهرت لقطات تم تصويرها بواسطة طائرة مسيرة مياه الفيضانات وهي تغمر وادي العقيق بالمدينة المنورة، الذي يبقى جافًا بقية العام.

فيديو | بعد إنقاذه محتجزين في سيول المدينة.. أحد أفراد رجال الدفاع المدني في المدينة المنورة بندر الجابري "أبعدوا عن السيل تكفون أنا خاطرت لأجلكم"#الإخبارية pic.twitter.com/TyCGGyNha2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2023

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أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية وذلك حفاظًا على سلامتهم.