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شاهد.. تقبيل رأس بندر الجابري الذي أنقذ محتجزي سيول المدينة: ما خاطرت إلا لأجلكم
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شاهد.. تقبيل رأس بندر الجابري الذي أنقذ محتجزي سيول المدينة: ما خاطرت إلا لأجلكم

شاهد.. تقبيل رأس بندر الجابري الذي أنقذ محتجزي سيول المدينة: ما خاطرت إلا لأجلكم

شاهد.. تقبيل رأس بندر الجابري الذي أنقذ محتجزي سيول المدينة: ما خاطرت إلا لأجلكم
٠٧:٤٦:٠٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مغامرة رجل الدفاع المدني “بندر الجابري” لإنقاذ 3 محتجزين حاصرتهم مياه السيول في وادي العقيق بالمدينة المنورة.

وبعد نجاح رجل الدفاع المدني من إنقاذ المحتجزين، احتفى به الجميع من الأهالي وقام البعض بتقبيل رأسه، فيما دعاهم “الجابري” إلى الابتعاد عن السيول وقال ” ما خاطرت بحياتي إلا من أجلكم”.

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الفيضانات تغمر وادي العقيق

وأظهرت لقطات تم تصويرها بواسطة طائرة مسيرة مياه الفيضانات وهي تغمر وادي العقيق بالمدينة المنورة، الذي يبقى جافًا بقية العام.

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أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية وذلك حفاظًا على سلامتهم.

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اخبار السعودية الدفاع المدني السعودية اليوم بندر الجابري سيول المدينة

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