تعرف على أسباب توقف المحرك عند خفض سرعة السيارة

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يؤكد خبراء السيارات، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للسيارة، لتفادي تعطل المركبة على الطريق وأثناء السفر.

وأحيانا، قد يواجه السائقون بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة.

ومن ضمن هذه المشاكل الشائعة، التي تسبب القلق قائد المركبة، هي توقف المحرك عند خفض سرعة السيارة بشكل كبير أو أثناء السرعة الخاملة.

وهنالك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف المحرك عند خفض السرعة كالتالي:

– خلل صمام EGR

يعمل صمام الـ EGR على إعادة تدوير غازات العادم في المحرك، من أجل خفض الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة، كما يساعد على تبريد المحرك، وفي حال تعرضه للخلل أو التلف فإن السيارة ستعاني من عدة مشاكل، أبرزها توقف المحرك عند خفض سرعة السيارة.

– خلل أو انسداد صمام IAC

يعمل صمام IAC على التحكم في سرعة الخمول بالمحرك، حيث يقوم هذا الصمام الهام بالتحكم في عدد دورات المحرك ( عداد الـ RPM ) وتثبيته على سرعة دوران منخفضة، لكن في حال تعرضه للانسداد أو الخلل فإنه يسبب ظهور هذه المشكلة.

– إنخفاض ضغط الوقود بالمحرك

يؤدي أيضًا انخفاض ضغط الوقود داخل المحرك إلى ظهور هذه المشكلة، وغالبًا ما يرجع السبب لحدوثها هو تلف أحد الفلاتر أو انسداد البخاخات أو تعطل طرمبة الوقود.

– تسرب هواء الفاكيوم

وصلات الفاكيوم هي عبارة عن مجموعة خراطيم ذات قوام صلب، تعمل على ضبط ضغط المحرك عن طريق عداد الـ RPM، حيث تتحكم هذه الوصلات في ارتفاع وانخفاض عدد لفات المحرك عن طريق ضغط الهواء، بحيث يبقى في المستوى المحدد له، وفي حال وجود تسرب للهواء منها فإنه يؤدي إلى توقف السيارة.

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