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«السجن والغرامة والإبعاد».. النيابة العامة: عقوبات موجعة في انتظار المتسولين

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«السجن والغرامة والإبعاد».. النيابة العامة: عقوبات موجعة في انتظار المتسولين

«السجن والغرامة والإبعاد».. النيابة العامة: عقوبات موجعة في انتظار المتسولين

«السجن والغرامة والإبعاد».. النيابة العامة: عقوبات موجعة في انتظار المتسولين
٠٧:١٩:٣٣ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من أن التسول يعد أفعال غير مشروعة، وممارسات محظورة، تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، تتسم بالخطورة العالية.

وأوضحت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقوبات جرائم التسول المنصوص عليها في نظام مكافحة التسول.

وأفادت النيابة بأن العقوبات هي:

1- السجن مدة تصل إلى سنة

2- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

3- الإبعاد عن المملكة لكل من عوقب من غير المواطنين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقا لأحكام الفقرة السابقة، بعد انتهاء عقوبته، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

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تحذير حول المواد المخدرة

وفي سياق منفصل، حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من إنشاء موقع على الاشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وقالت النيابة: “يحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت”.

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