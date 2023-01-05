الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
برعاية وزير الموارد البشرية.. جائزة العاملين مع الشباب تعلن موعد انطلاقتها
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برعاية وزير الموارد البشرية.. جائزة العاملين مع الشباب تعلن موعد انطلاقتها

برعاية وزير الموارد البشرية.. جائزة العاملين مع الشباب تعلن موعد انطلاقتها

برعاية وزير الموارد البشرية.. جائزة العاملين مع الشباب تعلن موعد انطلاقتها
٠٦:٣٢:٣٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقد صباح هذا اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا لجائزة العاملين مع الشباب والتي دشنت من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في العام الماضي من خلال منتدى العاملين مع الشباب، وتعتبر الجائزة إحدى مبادرات مجموعة من المؤسسات الأهلية والأوقاف المعنية بالعمل الشبابي، تقديرًا منهم لدور العاملين مع الشباب من جهات وأفراد وإسهاماتهم في خدمة الشباب، وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد في تنمية شباب الوطن.

وأكد م. أمجد بن حسن الطويرش عضو مجلس أمناء الجائزة ورئيس اللجنة الفنية، حرص منظمي االجائزة على توفير متطلبات الحوكمة اللازمة وذلك بتكليف لجنة مستقلة من الخبراء والكفاءات المتخصصة للتحكيم والتقييم وفق معايير الجائزة،كما بين الطويرش أن الدورة الأولى للجائزة خاصة بمسار الكيانات.

ويشترط للتقدم:

-أن تكون الجمعية المتقدمة مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

– وأن تكون أهداف الجمعية التي أُنشأت من أجلها خاصةً بفئة الشباب.

– حصول الجمعية على ما لا يقل عن (70 درجة) في تقرير الحوكمة المعتمد من الجهة المختصة بحوكمة الجمعيات الأهلية.

وأضاف بأن معايير التقييم تتضمنأربع مجالات هي: مجال الاستراتيجية، والحلول والمبادرات، والتفعيل الاجتماعي، والنتائج.

يذكر  أن النسخة الأولى من الجائزة والمنعقدة في هذا العام 2023، تأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، وأوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان.

ويبدأ التقديم على الجائزةيوم الثلاثاء 17-6-1444هـ الموافق 10 -01-2023 م ويغلق يوم الخميس 11-7-1444هـ الموافق 2-2-2023م الساعة الرابعة عصرًا.

كما يمكن التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة.

 

الكلمات الدلالية:
الراجحي الشباب جائزة العاملين شباب الوطن وزير الموارد البشرية

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