لضبط الحالة المرورية وحفظ الأرواح.. الكويت تستعين بكاميرات الجيل السادس

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، دخول 10 من كاميرات الجيل السادس الجديدة للضبط المروري، إلى الخدمة المرورية بدءًا من اليوم، لرصد المخالفات بشكل دقيق.

وأوضحت الوزارة أن كاميرات الجيل السادس، سترصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بيان، إن لتركيب الكاميرات الجديدة مزايا كثيرة، أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يميناً أو يساراً أو الرجوع عكس السير، والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الإشارة الضوئية.

تنبيه عاجل و7 تعليمات من الداخلية الكويتية بسبب العاصفة المطرية

فيما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، إن 10 كاميرات من الجيل السادس رُكِّبت في بعض التقاطعات الرئيسية، وستبدأ العمل اليوم، فضلاً عن التعاقد على 100 كاميرا أخرى ستصل لاحقاً.

وأوضح الخدة أن الإدارة فعّلت كل إشارات الضبط المروري، التي تتيح أيضاً ضبط مخالفات حزام الأمان، واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.