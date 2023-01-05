الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم
واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية
الحج والعمرة تتيح 4 باقات لحجاج الداخل.. أسعار تبدأ من 3984 ريال
منها «الرياض وجدة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار على 14 منطقة من السبت إلى الثلاثاء
شاهد.. أمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات الخضار العشوائية في الحوية
وظائف لدى شركة تبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

محليات

 /

بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم

بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم

بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم
٠٦:١٣:٠٤ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شمال الجموم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

اقرأ أيضا:

شاهد.. مروج خضراء شرق الليث بعد هطول الأمطار

اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الجموم أمطار الخير الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تؤكد: «الشيلات» داخل المدارس مخالفة لسياسة المملكة التربوية

«التعليم» تؤكد: «الشيلات» داخل المدارس مخالفة لسياسة المملكة التربوية

١٢:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
تدشّين المنظومة الإلكترونية للتحوّل لنظام الفصول الثلاثة بجامعة الملك عبدالعزيز

تدشّين المنظومة الإلكترونية للتحوّل لنظام الفصول الثلاثة بجامعة الملك عبدالعزيز

٠٧:٢٤ ص، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
(كبار العلماء) تغير توسعة الحرم النبوي من الجنوب إلى الشمال

(كبار العلماء) تغير توسعة الحرم النبوي من الجنوب إلى الشمال

٠٧:٣٠ م، الثلاثاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٢
الحصيني: توقعات بتمركز الأمطار على 3 مناطق.. وانخفاض درجات الحرارة

الحصيني: توقعات بتمركز الأمطار على 3 مناطق.. وانخفاض درجات الحرارة

١١:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *