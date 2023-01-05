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واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية
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واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية

واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية

واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية
٠٦:٠٢:٣٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-وكالات :

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها “ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض قيود على التصدير”، لمعالجة مسألة وجود مكونات من دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تم بيعها لروسيا لتستخدمها في غزو أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “يعد أمن سلسلة التوريد أمرا مهما بشكل خاص في مثل هذه الحالة لضمان أن البائعين يعرفون إلى أين تتجه منتجاتهم، للتأكد من أننا نشارك المعلومات بالشكل المناسب وذات الصلة مع القطاع الخاص أيضا”.

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كانت وسائل إعلام أمريكية ضمنها شبكة CNN كشفت لأول مرة أنه تم العثور على أجزاء مصنوعة من قبل أكثر من 12 شركة أمريكية وغربية داخل طائرة إيرانية بدون طيار واحدة تم إسقاطها في أوكرانيا الخريف الماضي.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية مسيرات إيرانية واشنطن

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