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منها «الرياض وجدة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار على 14 منطقة من السبت إلى الثلاثاء

منها «الرياض وجدة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار على 14 منطقة من السبت إلى الثلاثاء

منها «الرياض وجدة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار على 14 منطقة من السبت إلى الثلاثاء
٠٥:٥٣:٥٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، توقعاته -بمشيئة الله تعالى- باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من السبت إلى الثلاثاء على:

الرياض
الشرقية
مكة
جدة
المدينة
الطائف
القصيم
حائل
الأحساء
الباحة
عسير
الجوف
الحدود الشمالية
تبوك

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منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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