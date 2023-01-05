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وظائف لدى شركة تبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف لدى شركة تبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة تبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة تبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٥:٥٠:٥٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، وهي أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي ضمان الجودة (القائم على المشروع):

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
  • خبرة: 2-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في ضمان جودة التطبيقات / البرمجيات.

قائم على المشروع – Net Development Lad:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • خبرة 6 – 7 سنوات خبرة في نفس المجال.

مطور شبكة أول (قائم على المشروع):

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • خبرة: 4 – 6 سنوات خبرة في نفس المجال.

مطور التطبيق:

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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