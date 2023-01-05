الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لضبط الحالة المرورية وحفظ الأرواح.. الكويت تستعين بكاميرات الجيل السادس
المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية
بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم
واشنطن تعلق على احتواء مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا على مواد أمريكية
الحج والعمرة تتيح 4 باقات لحجاج الداخل.. أسعار تبدأ من 3984 ريال
منها «الرياض وجدة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار على 14 منطقة من السبت إلى الثلاثاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الموارد البشرية تحقق إنجازًا جديدًا وتحصد هذه الجائزة

الموارد البشرية تحقق إنجازًا جديدًا وتحصد هذه الجائزة

الموارد البشرية تحقق إنجازًا جديدًا وتحصد هذه الجائزة
٠٥:٣٢:١٦ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تُوّجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، بجائزة التميز العربي الحكومي عن مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص بالمملكة.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات المشاركة بالدول العربية، حيث يأتي هذا الحفل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

الموارد البشرية - جائزة التميز الحكومي
واستلم جائزة الوزارة وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي، كما يأتي فوز الوزارة بهذه الجائزة نظير الجهود والأهداف التي حققتها في مجال توطين الوظائف بالقطاع الخاص وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»

الكلمات الدلالية:
التميز الحكومي العربي الموارد البشرية دبي رؤية 2030 محمد بن راشد

مواد ذات صلة

المزيد
تمديد الرخص يخفِّض تكاليف شركات الاتصالات 10.5 مليار ريال

تمديد الرخص يخفِّض تكاليف شركات الاتصالات 10.5 مليار ريال

٠٧:١٧ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
«العمل» تتفاعل مع تغريدة وتخالف منشأة أساءت لعمالها

«العمل» تتفاعل مع تغريدة وتخالف منشأة أساءت لعمالها

٠٢:٢٨ ص، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠١٦
«الأرصاد» تتوقع تكّون الصقيع شمال ووسط المملكة

«الأرصاد» تتوقع تكّون الصقيع شمال ووسط المملكة

٠٧:٢١ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
واشنطن بوست: أوباما «قرر ألا يقرر» بشأن الصراع في سوريا

واشنطن بوست: أوباما «قرر ألا يقرر» بشأن الصراع في سوريا

٠٩:٣٤ ص، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *