بطول 360 كم.. «النقل» تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق «الخرمة – رنية – بيشة»

تواصل – واس:

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «الخرمة – رنية – بيشة»، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛ حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.

الانتهاء من أربع مراحل من المشروع

وأوضحت أنه تم الانتهاء من أربع مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى والثانية والرابعة والخامسة بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بمجموع أطوال 16 كم إلى 88%، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 82%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 55%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 69 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 79 %.

المملكة تتصدر دول العالم في ترابط شبكات الطرق

وأكدت أنها عملت على مدى أكثر من 70 عاماً في إنشاء الطرق وتوسيع شبكتها وربط مناطق المملكة ومحافظاتها بعضها ببعض، ومواصلة أعمال الصيانة والسلامة عليها، مما أسهم في تصدر المملكة دول العالم في ترابط شبكات الطرق، بعد بلوغ أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.

وأشارت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسعى لمواصلة عملها نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد في برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق، التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

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