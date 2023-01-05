الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لدعم نمو الاقتصاد.. «هيئة السوق المالية» تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدّلة
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لدعم نمو الاقتصاد.. «هيئة السوق المالية» تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدّلة

لدعم نمو الاقتصاد.. «هيئة السوق المالية» تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدّلة

لدعم نمو الاقتصاد.. «هيئة السوق المالية» تعتمد قواعد الكفاية المالية المعدّلة
٠٤:٥٨:٤٧ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

لدعم نمو الاقتصاد، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية المعدّلة، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01 / 04/ 2023م.

تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية

وأوضح أن التعديلات، تأتي بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق المالية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

التطوير مستمر لتعزيز الإجراءات الرقابية

وأضاف أن تعديل قواعد الكفاية المالية، يأتي أيضًا في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها والتي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات

وأكد أن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات، تتمثل في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز.

كما تشمل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة بما يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، لتكون متطلبات الكفاية المالية لتلك الأنشطة مبنية على النفقات.

استمرار العمل بقواعد الكفاية المالية

وبين أن العمل سيستمر بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في عام 2012م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة بتاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01 / 04/ 2023م، وكذلك ‌إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين، والثامنة والستين، والتاسعة والستين، ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال

وأشار إلى أن قواعد الكفاية المالية بدأت الهيئة تطبيقها في عام 2013 على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية، بهدف تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاقتصاد الوطني قواعد الكفاية المالية هيئة السوق المالية

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