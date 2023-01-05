بمواصفات عالمية.. إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها أنجزت نسبة كبيرة من أعمال المكبرية الجنوبية بمبنى المطاف للاستفادة منها وتشغيلها بحلتها النهائية وبكامل طاقتها التشغيلية خلال موسم رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

المساحة الإجمالية تبلغ 500 متر مربع

وأوضح ان المشروع يعد من أحد العناصر الحيوية داخل مشروع توسعة المطاف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمكبرية ومساحة مصلى الإمام المرتبطة بالمكبريه قرابة 500 متر مربع موزعة مناصفة بين دور القبو والدور الأرضي.

أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبريه الجنوبية

وأضافت أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمكبرية الجنوبية وصلت لمراحلها النهائية بما يقارب 96% من إجمالي الأعمال القائمة، ومن أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبريه الجنوبية الأنظمة الإليكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة:

1 – وحدات خاصة لتكيي.

3 – تلطيف الهواء لخدمة المكبرية.

3 – وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة.

4 – مصلى الإمام أسفلها وغرف الخدمات بقدرة تبريديه ملائمة تصل إلى ما يقارب 120 طن تبريدي.

5 – عدد من الأبواب الرئيسية والداخلية الأمنية ذات المواصفات العالية من حيث مقاومة الحريق وارتفاع نسبة العزل الصوتي بها والأمان.

6 – تركيب قطاعات من الألمنيوم والزجاج المعزول بألوان مناسبة من الخارج وتكسيه الحوائط وأرضيات الممرات الداخلية.

7 – غرف الخدمات بأجود أنواع الرخام الكراره الايطالي المتجانس مع رخام أرضيات و أعمدة وسلالم ومداخل مشروع التوسعة الجديدة, كما تم تدعيمها بعوازل حرارية وصوتية ومائية ذات كفاءة وجودة عالية وكل ذلك وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية.

وأشارت إلى أن تصميم وتوزيع الفراغات داخل المكبرية الجنوبية، مبني على تأمين كافة الفراغات المعمارية التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية للمؤذنين من غرفة تحكم بالصوت واستوديو لرفع الأذان ومكاتب انتظار خاصة للمؤذنين والمناوبين وغرف للخدمات العامة والبنية التحتية.

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