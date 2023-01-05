«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

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أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في منصة (تويتر) ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء .

ما الذي يمكن أن يحصل للمصاب بالانسداد الرئوي في فصل الشتاء؟#شتاء_صحي pic.twitter.com/4wvAwi4SDc — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 5, 2023

وأكدت الوزارة أن من أبرز الأعراض جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب (السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والاعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي)، والروماتيزم الذي يتسبب في (الم في المفاصل، تصلب المفاصل/، وفقدان الشهية، والحمى).

كيف تحافظ على رطوبة جلدك وتقلل من فرص الجفاف؟#شتاء_صحي — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 5, 2023

يُذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.

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