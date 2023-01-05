الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن
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«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن
٠٤:٥٠:٤٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في منصة (تويتر) ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء .

وأكدت الوزارة أن من أبرز الأعراض جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب (السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والاعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي)، والروماتيزم الذي يتسبب في (الم في المفاصل، تصلب المفاصل/، وفقدان الشهية، والحمى).

يُذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.

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