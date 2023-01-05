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اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار
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اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار

اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار

اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار
٠٤:٢٨:٢٤ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة ضرية بمنطقة القصيم، سجلت في 24 ساعة أعلى كميات هطول أمطار، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

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وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أن محافظة ضرية سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار من الساعة 9 صباح يوم أمس الأربعاء حتى الساعة 9 صباح يوم الخميس في المملكة.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من اليوم الخميس، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

الحالة تمتد إلى الرياض والشرقية والقصيم

وأوضح المركز أن تمتد الحالة الماطرة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الدفاع المدني الطقس القصيم محافظة ضرية

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