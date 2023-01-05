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بتداولات 3.6 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10531 نقطة

بتداولات 3.6 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10531 نقطة

بتداولات 3.6 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10531 نقطة
٠٤:٠٩:٤٩ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 0.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، ودور، وأنابيب الشرق، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م ، وسلوشنز، والصقر للتأمين، وعناية، وجدوى ريت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و 2.34%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والأهلي، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الأهلي، وأمريكانا، والراجحي، ودار الأكان، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 19.15 نقطة ليقفل عند مستوى 19304.73 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 1643 صفقة.

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