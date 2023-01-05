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تحمل سلاحًا خطيرًا.. «بوتين» يأمر بإدخال فرقاطة جديدة للخدمة العسكرية
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تحمل سلاحًا خطيرًا.. «بوتين» يأمر بإدخال فرقاطة جديدة للخدمة العسكرية

تحمل سلاحًا خطيرًا.. «بوتين» يأمر بإدخال فرقاطة جديدة للخدمة العسكرية

تحمل سلاحًا خطيرًا.. «بوتين» يأمر بإدخال فرقاطة جديدة للخدمة العسكرية
٠٤:١٧:٠١ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بإدخال فرقاطة جديدة للخدمة العسكرية، وهي تحمل سلاحًا خطيرًا.

الفرقاطة تحمي روسيا من التهديدات

وحسب قناة «الحدث»، فقد أمر بوتين بإدخال الفرقاطة «الأدميرال غورشكوف» المزودة بصواريخ «تسركون» للخدمة العسكرية، مؤكداً أنها تحمل أسلحة قوية وتحمي روسيا من التهديدات.

وفي تصريحات له، أكد بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قدراتها القتالية وإنتاج أسلحة متطورة، مضيفًا أن صواريخ «تسركون» قادرة على حماية الأمن الروسي بشكل موثوق.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية والفضائية دمرت اليوم، طائرتين أوكرانيتين فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد.

إسقاط 21 طائرة مسيرة وقتل 120 جنديًا أوكرانيًا

وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز “هارم” في مناطق مختلفة، مع تدمير خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في دونيتسك، والقضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا.

تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وأضافت – حسب «سبوتنيك» – أنها دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع في منطقة نيكولاييف، حيث تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقوم الجيش الروسي بضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تحاول الأخيرة استعادة بعض الأراضي بدعم عسكري ولوجستي أمريكي أوروبي.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الفرقاطة الأدميرال غورشكوف بوتين صواريخ تسركون

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