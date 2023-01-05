اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية في نجران وعسير والباحة

تواصل – واس:

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مناطق نجران وعسير والباحة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمناطق التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في دورتها الرابعة والعشرين بمشاركة 107 حافظين وحافظات واستمع لتلاوتهم عدد من المحكمين.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصفيات الأولية شارك فيها (29) مشاركاً من الجنسين بمنطقة نجران (58) مشاركاً من الجنسين في منطقة عسير و(20) مشاركاً من الجنسين بمنطقة الباحة.

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6 فروع للمسابقة

وبينت الوزارة أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع:

الأول – فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

الفرع الثاني – حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

ويحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول فيه على 250 ألف ريال.

يذكر أن هذه المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويبلغ مجموع جوائزها (3.366.000) ريال، وتقام تصفياتها النهائية خلال شهر شعبان وحفل تكريم الفائزين من البنين والبنات غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض.

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