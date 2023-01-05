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نائب وزير الحج والعمرة: لا يُشترط المحرم في حج هذا العام (فيديو)

نائب وزير الحج والعمرة: لا يُشترط المحرم في حج هذا العام (فيديو)

نائب وزير الحج والعمرة: لا يُشترط المحرم في حج هذا العام (فيديو)
٠٣:٥١:٢٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط، أنه تقرر عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.

يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء، وذلك خلال موسم الحج هذا العام 1444هـ.

 

الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا

وأضاف أنه من المقرر إطلاق فرصة لأداء أكبر عدد من المقيمين مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

4 باقات رئيسة للحجاج من داخل المملكة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن بدء التقديم وحجز المقاعد على الحج لعام 1444هـ لضيوف الرحمن من داخل المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أكدت الوزارة أن التقديم على الحج، متاح عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإليكتروني، أو تطبيق نسك، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

وحددت الوزارة 4 باقات رئيسة للحجاج من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين) ممن تنطبق عليهم الشروط.

أسعار 4 باقات متنوعة

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة:

1 – سعر الباقة الأولى 9214 ريالاً.

2 – سجل سعر الباقة الثانية 7037 ريالاً.

3 – جاء سعر الباقة الثالثة 11.435 ريالاً.

أما الباقة الرابعة فهي الباقة الاقتصادية، وجاء سعرها 3465 ريالاً. وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ونبهت الوزارة أن هذه الأسعار غير مشمولة بقيمة الضريبة المضافة ولا أجور النقل من مناطق ومحافظات المملكة أو النقل الجوي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج والعمرة حد المرأة لا يشترط المحرم موسم الحج

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