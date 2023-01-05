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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة ظهرًا غرب دغبج شمال الطائف
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الآن.. أمطار غزيرة وجريان سيول قوية شرق الرياض (فيديو)

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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة ظهرًا غرب دغبج شمال الطائف

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة ظهرًا غرب دغبج شمال الطائف

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة ظهرًا غرب دغبج شمال الطائف
٠٣:٣٨:٤٣ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار حالة «مدرار» الماطرة وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت أمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب دغبج شمال الطائف لأمطار غزيرة وسط أجواء شتوية وهبوب رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ومنطقة الباحة.

الحالة تشمل الرياض والشرقية والقصيم

وأوضح أنه يتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الدفاع المدني السيول الطائف الطقس

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