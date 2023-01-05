فريق بمدينة سلطان بن عبدالعزيز يكشف عن الجين (POC1A) ودوره في الإصابة بالسكري

تواصل – واس:

قام فريق الأمراض الوراثية بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالكشف عن جين (POC1A) الجديد لدى أحد المرضى السعوديين ودوره في الإصابة بالسكري واعتلال العضلات، حيث تمت مطابقة أعراض بحالة من دولة تشيلي وأخرى من البرتغال وأكدت الدراسات الجينية وجود نفس الجين لديهم.

وأدّى التعاون بين الفرق البحثية في الدول الثلاث إلى توصيف دور هذا الجين من خلال توصيف الحالات المرضية لهذا الجين، التي أكدت الارتباط بين الجين والظواهر المرضية.

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التوصيف الدقيق لهذا الجين ودوره في المتلازمة الأيضية

ونشر هذا العمل البحثي في المجلة الأوروبية للغدد الصماء، حيث أعطى توصيف دقيق لهذا الجين ودوره في المتلازمة الأيضية، حيث اشتملت صفات هذه المتلازمة على وجود مقاومة عمل الإنسولين، وارتفاع شحوم الدم، وتدهن الكبد، بالإضافة إلى اعتلال العضلات المتمثل بانقباض العضلات الشديد وارتفاع الإنزيمات، وما يميز هذا الجين كونه يبدأ بالتأثير بعد سن الـ 15، يبقى في مرحلة الكمون في مرحلة الطفولة إلى أن تظهر الصفات المرضية المذكورة.

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تأثير هذا الجين على السكري والتهاب العضلات

وتأتي أهمية هذا الكشف في ربط هذا الجين بداء السكري الذي ينتشر بصورة كبيرة في المملكة خاصة داء السكري من النوع الثاني لدى الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى تأثير هذا الجين في التهاب العضلات المصاحب للتقلصات والآلام الشديدة، التي قد تنتهي بالإعاقة، كما أن الكشف عن دور هذا الجين يعطي الفرصة مستقبلًا في علاج مضاعفاته من خلال العلاج الجيني في المستقبل.

يذكر أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أحدى مركز الجينوم السعودي وتستقبل العديد من المرضى المصابين بالأمراض الوراثية وخاصة المصاحبة للإعاقات البدنية أو الذهنية من جميع مناطق المملكة.

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