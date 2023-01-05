رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن الهيئة السعودية للمقاولين «SCA»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لمواطنين في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مسؤول تطوير الخدمة:

* المؤهلات والخبرات:

أ – درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

ب – يفضل 0-3 سنوات خبرة عملية مثبتة في برمجة الويب.

2 – ضابط الأكاديمية:

* المؤهلات والخبرات:

أ – تفضيل 3 أو 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

ب – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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