الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٣:٣٢:٤٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهيئة السعودية للمقاولين «SCA»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لمواطنين في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مسؤول تطوير الخدمة:

* المؤهلات والخبرات:

أ – درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

ب – يفضل 0-3 سنوات خبرة عملية مثبتة في برمجة الويب.

2 – ضابط الأكاديمية:

* المؤهلات والخبرات:

أ – تفضيل 3 أو 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

ب – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

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