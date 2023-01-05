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منصة «إحسان»: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و900 مليون ريال
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منصة «إحسان»: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و900 مليون ريال

منصة «إحسان»: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و900 مليون ريال

منصة «إحسان»: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و900 مليون ريال
٠٣:٠١:٠٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، أن إجمالي التبرعات عبر المنصة بلغ أكثر من مليارين و900 مليون ريال.

وأكدت في بيان لها أن إجمالي تبرعات المنصة تجاوز المليارين و900 مليون ريالاً خلال فترة وجيزة، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

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تطوير برامج خدمات العطاء الخيري

وأوضحت أنها تواصل توظيف البيانات والبنية الرقمية في تطوير برامج وخدمات تعود بالنفع على جميع مجالات العطاء الخيري بشمولية، بما يتضمن المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والسكنية والإغاثية وغيرها.

منصة إحسان تطلق خدمة كفالة الأيتام

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه المنصة، خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة؛ لعرض فرص تبرع مخصصة تمكّن المتبرعين من تقديم الدعم المادي للأيتام، والإسهام في مساندتهم وتوفير كافة احتياجاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يفعّل المسؤولية الاجتماعية في مجال كفالة الأيتام الذي يُعد من أفضل أبواب الرزق والثواب.

شروط استحقاق خدمة كفالة الأيتام

وأضافت أن الخدمة، تمكّن المتبرعين من التبرع بمبالغ الكفالة إلى مستحقيها من الأيتام بحسب مدة الكفالة المُختارة من شهر إلى 12 شهرًا وفقًا لشروط استحقاق محددة، تتضمن:

1 –  أن يكون اليتيم من أبناء المملكة.

2 – أن لا يكون غير متزوج.

3 – ألا يتجاوز عمره 18 سنة.

4 – أن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الرسمية.

خطوات وطريقة الوصول إلى الخدمة

وأشارت المنصة الوطنية للعمل الخيري«إحسان»، إلى أن الوصول إلى الخدمة، متاح عن طريق:

1 – الدخول إلى المنصة.

2 – النقر على خدمة كفالة الأيتام.

3 – اختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع.

4 – اختيار الفرصة المُراد التبرع لها من بين عدة فرص تتميز بتعزيز الشفافية ما بين المتبرع والمستفيد، حيث تمكّن المتبرع من استعراض اسم وعمر ومنطقة المستفيد ومرحلته الدراسية وتكلفة الكفالة الشهرية.

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إتاحة التبرع للفئات الأشد احتياجًا في «منصة إحسان» عبر «توكلنا خدمات»

ولي العهد‬⁩ يتبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري‬⁩ بمبلغ 20 مليون ريال عبر ⁧‫منصة إحسان ‬

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أخبار السعودية إجمالي التبرعات العطاء الخيري خدمة كفالة الأيتام منصة إحسان

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