الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الزكاة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن ديسمبر
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«الزكاة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن ديسمبر

«الزكاة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن ديسمبر

«الزكاة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن ديسمبر
٠٢:٤٤:٤٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يناير الجاري.

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المسارعة بتقديم الإقرارات الضريبية

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني ( من هنا )، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوماً تأخيراً من تاريخ الاستحقاق.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني ( من هنا ).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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