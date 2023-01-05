الكويت تُطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء.. وأمير البلاد: إنجاز

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أعلنت السلطات في الكويت، اليوم، إطلاق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء في خطوة علمية طال انتظارها.

وحسب صحيفة القبس، فقد وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إطلاق بلاده أول قمر صناعي لها إلى الفضاء، بأنه إنجاز علمي بارز.

الشيخ نواف الأحمد الصباح يبعث برسالة تهنئة

وبعث الصباح رسالة تهنئة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد عبد الوهاب حمد العدواني هنأه فيها على إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي «كويت سات 1» إلى الفضاء.

إنجاز علمي بارز

وأشاد الأمير بجهود فريق هذا المشروع الوطني والذي هو مبعث للفخر والاعتزاز، وبدور الجهات التي أسهمت في هذا المشروع الرائد لا سيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز، هو إنجاز علمي بارز من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها، وبما يعود بالنفع والاستفادة من هذا المجال الحيوي.

القمر انطلق من محطة فضائية في ولاية فلوريدا

ومن محطة فضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أطلقت أول قمر صناعي لها إلى الفضاء على متن صاروخ «فالكون 9»، من تطوير شركة «سبيس إكس».

إرسال أول إشارة للمحطة الأرضية

ومن المقرر أن يقوم القمر الصناعي بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل مع المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.

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