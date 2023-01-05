عاجل.. التسجيل يبدأ اليوم.. 4 باقات رئيسة للحجاج من داخل المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن بدء التقديم وحجز المقاعد على الحج لعام 1444هـ لضيوف الرحمن من داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بإمكانك التقديم على الحج، عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإليكتروني، أو تطبيق نسك.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

وحددت الوزارة 4 باقات رئيسة للحجاج من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين) ممن تنطبق عليهم الشروط.

أسعار 4 باقات متنوعة

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة:

سعر الباقة الأولى 9214 ريالاً.

وسجل سعر الباقة الثانية 7037 ريالاً.

وجاء سعر الباقة الثالثة 11.435 ريالاً.

أما الباقة الرابعة فهي الباقة الاقتصادية، وجاء سعرها 3465 ريالاً. وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ونبهت الوزارة أن هذه الأسعار غير مشمولة بقيمة الضريبة المضافة ولا أجور النقل من مناطق ومحافظات المملكة أو النقل الجوي.

ضوابط التقديم على الحج

ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، و”الانفلونزا الموسمية”، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح “الحمى الشوكية الرباعي ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

كيفية التقديم

وكشفت الوزارة أن التقديم يتم بيسر وسهولة للحجاج من داخل المملكة، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة ( من هنا )، وتطبيق «نسك» للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

وأكدت ضرورة مراجعة الخدمات المدرجة في الباقات عند الحجز للتأكد من مناسبتها قبل إتمام الحجز، والحرص على دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف، ويمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات للوزارة عبر البريد الإلكتروني (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر (@MOHU_Care) على مدار الساعة.