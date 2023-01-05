وفيات وإصابات كورونا تسجل رقمًا مخيفًا في الصين.. و«الصحة العالمية» تحذر

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصينية، أبلغت عن 218 ألف إصابة و648 وفاة بسبب كورونا في الصين منذ بداية العام.

تأييد إجراء فحوصات على القادمين من الصين

وأوضحت أن الإحصائيات والبيانات الصينية المتعلقة بفيروس كورونا لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، وجددت تأييدها لإجراء فحوصات على القادمين من الصين، حيث طالبت مسؤولو الصحة الصينيين بضرورة مشاركة معلومات محددة وفي وقتها الحقيقي بانتظام حول تفشي المرض.

تقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسي

ودعت المنظمة، العلماء الصينيين إلى تقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسي في اجتماع المجموعة الاستشارية الفنية يوم الثلاثاء، مطالبة الصين مشاركة البيانات بشأن حالات دخول المستشفيات والوفيات والتطعيمات.

17 دولة تتخذ إجراءات ضد القادمين من الصين

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الدول التي وضعت شروطًا على المسافرين من الصين إلى 17 دولة، بعض منها قرر منع دخول المسافرين إليها وإلزامهم بفحص سلبي للفيروس، من بينهم دولتين عربيتين و5 دول أوروبية و7 آسيوية، إضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا.

بكين تندد بفرض قيود على المسافرين الصينيين

وفيما انتقدت الصين قرار فرض قيود على المسافرين الصينيين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أرضها محذرة بأنها قد تتخذ إجراءات مماثلة، مؤكدة أن القيود التي تستهدف الصين تفتقر إلى الأساس العلمي، وإنها غير معقولة.

وفي الوقت الذي يسارع فيه العديد من الصينيين إلى حجز أول رحلاتهم الخارجية منذ سنوات بعد أن رفعت بكين قيود السفر الخاصة بها، انتقد مسؤولو الصحة الدوليون، بكين لعدم نشر بيانات عن انتشار الفيروس والسلالات الجديدة المحتملة.

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