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أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بدء التسجيل في برنامجه «تعظيم السنّة النبوية» الذي ينفّذه ابتداءً من منتصف جمادى الآخر الجاري.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن البرنامج يشمل فصلًا دراسيًا ينتظم فيه الدارسون على مدار أربعة أشهر، ويهدف إلى إبراز مكانة السنّة النبوية، وتحقيق تعظيمها في نفوس المجتمع، باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي.

التسجيل في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته

في الوقت نفسه، أعلن وقف تعظيم الوحيين عن بدء التسجيل في مسابقة «حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة» في دورتها التاسعة لعام 1444هـ – 2023م الذي يقيمه بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

تعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله

وأوضح الوقف أن المسابقة التي تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة وربطهم بكتاب الله تعالى قولا وتدبرا وعملا، ودفعهم إلى مزيد من الحفظ والاتقان لكتاب الله وإذكاء روح التنافس بينهم في أعظم ميدان «القرآن الكريم» واستثمار أوقات فراغ الموظفين والموظفات بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى، تشمل فروعها حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير، وحفظ 15 جزءًا مع التفسير، وحفظ 10 أجزاء مع التفسير، وحفظ 5 أجزاء مع التفسير.

أهم شروط مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته

وأفاد وقف تعظيم الوحيين أن مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره اشترطت للمتقدمين فيه أن يكون:

1 – المتقدم موظفاً حكوميًا على رأس العمل أو متقاعدًا.

2 – يحق لمن فاز في أحد الفروع أن يشارك في الأعلى منه.

3 – يحق لمن شارك في أحد الفروع ولم يفز فيه أن يشارك فيه مرة أخرى.

4 – أن يكون نطاق العمل بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها ومقرر التفسير «مفردات جزء المجادلة».

4 – أن لا يكون المتقدم قد سبق فوزه في المسابقات المحلية والدولية في الفرع الذي يشارك فيه وأن تكون نسبة الفوز لا تقل عن 80%، وذلك عبر رابط المسابقة.

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