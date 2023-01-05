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مفاجأة.. طائرة تابعة لـ «بيونج يانج» تُحلق فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية
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مفاجأة.. طائرة تابعة لـ «بيونج يانج» تُحلق فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية

مفاجأة.. طائرة تابعة لـ «بيونج يانج» تُحلق فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية

مفاجأة.. طائرة تابعة لـ «بيونج يانج» تُحلق فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية
٠١:١١:٠٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلان صينية، أن طائرة بدون طيار كورية شمالية حلقت بشكل مفاجئ فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية.

ونشرت صفحة «الصين بالعربية»، أنه في 26 من ديسمبر المنصرم، حلقت طائرة تابعة لـ «بيونج يانج»، فوق مجمع الإدارة الرئاسية في سيول.

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الجيش الكوري الجنوبي يفشل في إسقاط الطائرة

وأوضحت نقلًا عن مسؤول عسكري، أن الطائرة دخلت الجزء الشمالي من «P-73» بنصف قطر 3 كيلومترات 700 متر، مؤكدة فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها.

رئيس كوريا الجنوبية يعلن استعداده للحرب

في الوقت نفسه، انتقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الشطر الشمالي لنشره خمس طائرات بدون طيار مسيّرة عبر الحدود الأسبوع الحالي، معلنًا أن بلاده مستعدة للحرب.

وفي كلمةٍ ألقاها بوكالة التنمية الدفاعية، أكد أن القصاص وأن الرد بالمثل هما السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع هجمات واستفزازات، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك جيش لا يفكر في الحرب، ويستعد لها.

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الجيش الكوري الجنوبي يستعد ويعزز دفاعاته

وقبل أيام، أجرى الجيش الكوري الجنوبي، تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة، لطائرات كوريا الشمالية المسيّرة، متعهّدًا بتبني نهج حازم لمواجهة التحدي الأمني المتجدد.

وأشارت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أنه تم الترتيب للتدريبات العسكرية بعدما فشل جيش سيول في إسقاط خمس طائرات كورية شمالية مسيّرة، انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية الاثنين الماضي.

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الكلمات الدلالية:
سيول طائرة مسيرة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية مجمع الإدارة الرئاسية

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