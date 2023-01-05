«الصحة».. تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29 حالة ووفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 29 حالة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 827.152 حالة، من بينها 2863 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 17 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 814.762 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9527 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.