الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الصحة».. تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29 حالة ووفاة واحدة
«تعظيم السنّة النبوية» برنامج دراسي ينفذه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة
مفاجأة.. طائرة تابعة لـ «بيونج يانج» تُحلق فوق مكتب رئيس كوريا الجنوبية
مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم
سرقات وسحب أسلاك.. تعديات على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض
مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم

مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم

مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم
١٢:٥٧:٥٦ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية» عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج «تمهير» وبرعاية صندوق «هدف»، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات الإدارية المطلوبة

1 – التسويق.

2 – السكرتارية.

3 – إدارة الأعمال.

4 – الموارد البشرية.

5 – الخدمة الاجتماعية.

* التخصصات الطبية المطلوبة

1 – الأشعة.

2 – التمريض.

3 – العلاج الوظيفي

4 – العلاج الطبيعي

* الشروط العامة

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2-  ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

3 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

4 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

* مزايا تمهير

1 – شهادة خبرة من (هدف).

2 – دورات تدريبية إلكترونية.

3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4 – مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

5 – مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية تمهير حملة الدبلوم رعاية فرص تدريب

مواد ذات صلة

المزيد
“الصحة العالمية”: وفيات كورونا تتراجع بنسبة 15% على مستوى العالم

“الصحة العالمية”: وفيات كورونا تتراجع بنسبة 15% على مستوى العالم

١٢:٣٤ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
الفوزان عن فضل إدراك رمضان: اسألوا الله العون على اغتنامه

الفوزان عن فضل إدراك رمضان: اسألوا الله العون على اغتنامه

١٢:٠٤ ص، الجمعة، ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
اشتعال النيران في معدة رجل بريطاني

اشتعال النيران في معدة رجل بريطاني

٠٧:٣٥ م، الأحد، ٢٥ مايو ٢٠١٤
«الداخلية» و«العمل» تعلنان ضوابط تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين

«الداخلية» و«العمل» تعلنان ضوابط تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين

١٢:٤٩ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *