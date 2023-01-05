مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية» عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج «تمهير» وبرعاية صندوق «هدف»، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* التخصصات الإدارية المطلوبة
1 – التسويق.
2 – السكرتارية.
3 – إدارة الأعمال.
4 – الموارد البشرية.
5 – الخدمة الاجتماعية.
* التخصصات الطبية المطلوبة
1 – الأشعة.
2 – التمريض.
3 – العلاج الوظيفي
4 – العلاج الطبيعي
* الشروط العامة
1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
3 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
4 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
* مزايا تمهير
1 – شهادة خبرة من (هدف).
2 – دورات تدريبية إلكترونية.
3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4 – مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.
5 – مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).