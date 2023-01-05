مزايا ومكافآت.. «رعاية» تُعلن عن فرص تدريب عبر «تمهير» لحملة الدبلوم

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية» عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج «تمهير» وبرعاية صندوق «هدف»، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات الإدارية المطلوبة

1 – التسويق.

2 – السكرتارية.

3 – إدارة الأعمال.

4 – الموارد البشرية.

5 – الخدمة الاجتماعية.

* التخصصات الطبية المطلوبة

1 – الأشعة.

2 – التمريض.

3 – العلاج الوظيفي

4 – العلاج الطبيعي

* الشروط العامة

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

3 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

4 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

* مزايا تمهير

1 – شهادة خبرة من (هدف).

2 – دورات تدريبية إلكترونية.

3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4 – مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

5 – مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).