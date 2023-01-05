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سرقات وسحب أسلاك.. تعديات على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض

سرقات وسحب أسلاك.. تعديات على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض

سرقات وسحب أسلاك.. تعديات على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض
١٢:٤١:١٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، رصد العديد من التعديات على عدادات الكهرباء، وشبكة المياه الخاصة بالجوامع والمساجد ومرافقها، وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات الوزارة.

سحب أسلاك من عدادات الكهرباء

واشتملت التعديات المرصودة في الرياض تعدي على عداد كهرباء أحد المساجد وذلك بسحب أسلاك من العداد وتوصيلها لأحد المستودعات المجاورة للمسجد، إضافةً إلى التعدي على خزان المياه وذلك بسحب ماسورة منه وتوصيلها لأحدى الاستراحات المجاورة.

المحلات التجارية تتعدى على عدادات المساجد

كما اشتملت التعديات على 3 عدادات تابعة لأحد المساجد، وكذلك تعدي على عداد مسجد من قبل بعض المحلات التجارية القريبة منه، حيث تستفيد من التيار الكهربائي الخاص بالمسجد.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقوم من خلال مراقبين ومراقبات المساجد، بجولات رقابية مستمرة على الجوامع والمساجد ومرافقها؛ للتأكد من عدم وجود أي تعدي أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه.

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