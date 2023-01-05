الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة
عاجل.. «الموارد البشرية» تكشف 3 أسباب جديدة تقطع معاش الضمان الاجتماعي
7 أخطاء شائعة من الوالدين قد تدمر القوة العقلية للأبناء
هل من حق محطات الوقود رفض بطاقة الفيزا؟ «التجارة» تُجيب
صباح اليوم.. ارتفاع أسعار النفط و«برنت» يُسجل 78 دولارًا للبرميل
في هذه الحالة قطع الإشارة لا يُعتبر مخالفة مرورية (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة

مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة

مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة
١٢:٣٠:٣٠ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنه تم إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم باستثناء طريق الخدمة المتجه إلى طريق الأمير نايف.

أمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على محافظتي «المهد ووادي الفرع» بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية، مبينًا أنَّ الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة

وبناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر اليوم استمرار الدراسة – عن بعد – بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة «مدرستي».

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

بسبب تقلبات الطقس.. تعليق الدراسة اليوم في عدد من المناطق والمحافظات

شجاعة وإقدام.. تفاصيل إنقاذ طفل في سيول المدينة المنورة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الأمطار الطقس المدينة المنوة طريق الإمام مسلم فتح الطرق مركز الأرصاد

مواد ذات صلة

المزيد
مرور الرياض: انسياب الحركة بعد سحب 3 آلاف سيارة من أمام الورش (صور)

مرور الرياض: انسياب الحركة بعد سحب 3 آلاف سيارة من أمام الورش (صور)

١١:٠٦ ص، الأحد، ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
تبوك.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص مخدر وضبط اثنين من المهربين (صور)

تبوك.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص مخدر وضبط اثنين من المهربين (صور)

٠٧:٥١ م، السبت، ٠٦ مايو ٢٠١٧
ولي ولي العهد وملك الأردن يناقشان هاتفياً تحضيرات مجلس التنسيق

ولي ولي العهد وملك الأردن يناقشان هاتفياً تحضيرات مجلس التنسيق

٠١:١١ ص، الثلاثاء، ٠٣ مايو ٢٠١٦
المدينة.. وفاة الطفلة «رغد» بعد الإخلاء بـ48 ساعة

المدينة.. وفاة الطفلة «رغد» بعد الإخلاء بـ48 ساعة

٠٩:٤٩ م، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *