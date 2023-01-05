مع هذه الاستثناءات.. إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم بالمدينة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنه تم إعادة فتح مطل طريق الإمام مسلم باستثناء طريق الخدمة المتجه إلى طريق الأمير نايف.

أمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على محافظتي «المهد ووادي الفرع» بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية، مبينًا أنَّ الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة

وبناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر اليوم استمرار الدراسة – عن بعد – بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة «مدرستي».

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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