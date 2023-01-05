7 أخطاء شائعة من الوالدين قد تدمر القوة العقلية للأبناء

تواصل – فريق التحرير:

من الواجب على الآباء والأمهات أن يبتعدوا عن الأخطاء الشائعة أثناء تعاملهم مع أبنائهم، وإلا فإن ذلك قد يعمل على تدمير قواهم العقلية.

ومن الضروري أن يتدرب الوالدين على تعزيز المرونة العاطفية والعقلية لدى أطفالنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأظهرت الدراسات أن الأطفال الأصحاء هم من يتعاملون مع المشكلات المستقبلية بأنفسهم كما أنهم أكثر عرضة للانخراط في المدرسة ووظائفهم المستقبلية.

وتجنب الوقوع في هذه الأخطاء يمكن أن يساعد الآباء على ذلك وفقًا لـ «CNBC»:

1 – التقليل من مشاعر ابنك

يحب الطفل أن يعبّر عن مشاعره، ومن خطأ الآباء والأمهات أن يقابلوها بعبارات مثل «لا تحزنوا عليها» أو «إنها ليست مشكلة كبيرة»، فإنهم يرسلون رسالة مفادها أن المشاعر غير مهمة وأنه من الأفضل قمعها.

وإذا تعرض طفلك للخوف فيمكنك ان تقول له «أعلم أنك خائف الآن» ثم اسألهم عما يعتقدون أنه سيجعلهم يشعرون بتحسن. الهدف هو مساعدتهم على ممارسة حلول العصف الذهني حتى يجدون شيئًا يعمل.

2 – إنقاذهم دائمًا من الفشل

من الخطأ أن تخبر طفلك بإجابات الواجب المنزلي لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه لا يمكنك التواجد في الفصل عندما يتعين عليهم إكمال تلك الاختبارات بمفردهم.

وعليك أن تمنح الفرصة للأطفال لتعلم الدروس التي تأتي مع الفشل، وإلا فإنهم لن يتطوروا أبدًا، ولن يستطيعوا المثابرة للنهوض مرة أخرى بعد الانتكاسة.

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3 – الإفراط في تناول الطعام

عندما تمنح أطفالك كل ما يريدونه، فإنهم يفقدون المهارات المتعلقة بالقوة العقلية، مثل الانضباط الذاتي.

يمكن للوالدين تعليم أطفالهم تعلم ضبط النفس من خلال وضع قواعد واضحة لأشياء مثل إنهاء الواجب المنزلي قبل وقت الشاشة أو القيام بالأعمال المنزلية لزيادة البدل.

4 – توقع الكمال

من الخطأ أن تضع أهدافًا كبيرة لا تتناسب من قدرات طفلك ليقوم بتحقيقها، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل احترام الذات والثقة في وقت لاحق في الحياة.

قم ببناء القوة العقلية لدى أطفالك، واجعل النكسات التي يواجهونها تعلمهم دروسًا قيّمة في الحياة وكيفية النجاح في المرة القادمة.

5 – التأكد من أنهم يشعرون دائمًا بالراحة

قد يشعر الطفل بعدم الارتياح عندما يتعلق الأمر بشيء جديد، مثل: تجربة أطعمة جديدة، تكوين صداقات جديدة، ممارسة رياضة جديدة، وعلى الوالدين ألا يُسلّموا بذلك من أطفالهم، وإنما يجب عليهم تعزيز القوة العقلية لديهم بمساعدتهم على البدء، وبمجرد أن يتخذوا هذه الخطوة الأولى، قد يدركون أنها ليست بالصعوبة التي كانوا يعتقدون أنها ستكون – وأنهم قد يجيدونها.

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6 – غياب الحدود بين الوالدين والطفل

من المهم أن يتخذ طفلك قراره بنفسه، لكن يجب أن يعلم أنك الرئيس، على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين حظر تجول لطفلك البالغ من العمر 12 عامًا، فتأكد من التزامه به كل ليلة، ولا بد أن تكون هناك مجموعة من القواعد الضابطة ممزوجة بالتفاهم الجيد بين الوالدين وأطفالهم، مع ملاحظة أن الرضوخ والسماح بالتفاوض على القواعد في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى صراعات على السلطة بينك وبين طفلك.

7 – عدم الاعتناء بنفسك

من الصعب الحفاظ على عادات صحية مثل: «تناول طعام صحي، وممارسة الرياضة يوميًا» كلما تقدمنا ​​في العمر؛ لذا فمن المهم أن تعوّد طفلك على عادات الرعاية الذاتية له.

ومن المفيد أن يتعلم طفلك مهارات التأقلم الصحية، فمثلا إذا كنت متوترًا بشأن العمل، ففكر في إخبار طفلك، لقد قضيت يومًا متعبًا جدًا في العمل، وسأسترخي مع الشاي وكتاب.